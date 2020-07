Peter Doodeman treedt toe tot rvc Plukon Food Group

WEZEP - Oud-Van Geloven ceo Peter Doodeman heeft per 1 juli plaats genomen in de raad van commissarissen (rvc) van Plukon Food Group. Dat meldt het Financieele Dagblad.

Plukon Food Group is in Europa een van de grootste spelers op de markt van pluimveevlees en levert kipproducten en kant-en-klaarmaaltijden aan grote Europese formules. Het bedrijf heeft 26 vestigingen in zes landen en een personeelsbestand van ruim 6.500 medewerkers. Plukon Food Group heeft pluimveeslachterijen en bewerkings- en verpakkingsfabrieken in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Polen waar wekelijks 9 miljoen kippen worden geslacht en verwerkt. De omzet van het bedrijf bedroeg in 2019 1,8 miljard euro.

Doodeman kondigde vorig jaar zijn vertrek aan bij Van Geloven, net als toenmalig cfo Christiaan van Tilburg en directeur Marketing & Innovatie Marcel Joosten. Doodeman is sinds 2020 uit dienst en is opgevolgd door Jan Aaltzen Linde. Doodeman is ook sinds 2018 bestuurslid bij Royal Ahrend.

Bron: FD / Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops