Philip Morris wil Zweedse Snus-keten overnemen

Marlboro-fabrikant Philip Morris International (PMI) heeft 83 procentbelang gewonnen en gaat door met de overname van tabaksketen Swedish Match. De overname zou 16 miljard dollar gaan kosten, zo meldt Reuters.

Door de afname van sigarettenverkoop wil de fabrikant haar assortiment uitbreiden met rookvrije alternatieven van Swedish Match. PMI deed in mei 2022 een bod om het rookwarenhuis over te nemen voor 106 kronen per aandeel. Hiermee werd het bedrijf gewaardeerd op een totaal van 16 miljard dollar. Omdat sommige aandeelhouders meldden dat het bod te laag was verhoogde PMI dat in oktober naar 116 kronen per aandeel.



Meerderheid

Ondanks het feit dat het voorstel niet de wettelijk benodigde 90 procent van de aandeelhouders heeft weten te overtuigen zegt PMI toch door te willen gaan met de overname van het bedrijf.

Hoewel PMI eerder nog meende het bod te laten vallen wanneer de acceptatie lager was, wil de tabaksgigant nu doorzetten met aanvaarding van niet meer dan 82,59 procent. "Ons doel is om de aandelen van Swedish Match van de beurs te halen nadat we een eigendom van meer dan 90 procent hebben bereikt; daarom moedigen we de resterende particuliere en andere institutionele aandeelhouders aan om op termijn in te schrijven", aldus PMI.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops