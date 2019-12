Picnic: ‘Minder bestelauto’s door slimme levering’

Onlinesupermarkt geeft inkijkje in bezorgsysteem

AMSTERDAM – “Als andere bezorgbedrijven met fijnmazige distributie op dezelfde manier ideale routes uitzetten, zijn er 25.000 milieuvervuilende bestelauto’s minder nodig in Nederlandse steden”, dat stelt bedrijfseconoom en lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel in een statement van Picnic.

Picnic geeft met dit compliment meteen een kijkje in eigen keuken. Joris van Tatenhove, de afgestudeerd wiskundige aan de TU Delft die op zijn 21e bij Picnic kwam, is de man achter het efficiënte bezorgsysteem. Hij heeft een oplossing gevonden voor een aloude logistieke uitdaging, het zogeheten ‘travelling salesman problem’. Kortweg gaat het erom hoe je met zo weinig mogelijk voertuigen en een zo kort mogelijke afstand van plek A naar allerlei andere plekken gaat, om uiteindelijk weer bij plek A terug te keren.

Met zijn stappenplan en wiskundige berekeningen heeft Van Tatenhove voor Picnic wereldrecords verbroken en de kennis toegepast op VROOM. Op basis van literatuuronderzoek en allerlei berekeningen bedacht hij de meest efficiënte oplossingen in twee categorieën: korte trips en heel veel klanten die vlak bij elkaar zijn, en korte trips en heel veel klanten die willekeurig bediend moeten worden. Ondertussen zijn anderen ook met het probleem bezig, dus voor Van Tatenhove is er altijd werk aan de winkel. “Het probleem is mooi en groot genoeg om hier je hele leven mee bezig te zijn”, aldus de wiskundige.

Efficiënter

Voorheen besteedde Picnic de optimalisatie van routeplanning uit. Sinds Picnic volgens de formules van Van Tatenhove werkt, is de efficiency gemiddeld met ruim 10 procent toegenomen. Zo werd de bezorging in Utrecht 16 procent efficiënter en ging het in Den Haag en Rotterdam om 17 procent. Door verschillende beperkingen wordt Picnic gedwongen creatief te zijn. Ten eerste rijdt Picnic met elektrische wagentjes met een specifieke actieradius. Daarnaast bezorgt de online supermarkt binnen een ‘timewindow’ van 20 minuten.

Van Tatenhove: “We hebben ons algoritme specifiek gemaakt voor binnenstedelijke distributie en daarmee een oplossing gevonden voor het probleem waar gemeenten mee kampen. Wij zijn extreem goed in korte tripjes van ongeveer twaalf bestellingen en voorkomen daarmee veel vervoersbewegingen die traditionele modellen wel hebben.”

Volgens Ploos van Amstel is de online supermarkt met het algoritme in staat om ‘de spreiding in planning voorspelbaar te maken’. “Plan-onzekerheid is een grote margekiller voor de logistieke sector. De factor reistijd is in de stad erg onzeker, je weet immers nooit wat je tegenkomt. Picnic kan het onzekere voorspellen. Je hebt minder voertuigen nodig, bent de klant beter van dienst en neemt stress weg bij de chauffeur. Het algoritme is slim bedacht en goed inzetbaar in vergelijkbare distributienetwerken die we vinden in pakket- en maaltijdbezorging. Dat geldt ook voor de bouwlogistiek, horeca en de facilitaire bevoorrading.”

Fijnmazig

De expert stadslogistiek heeft becijferd dat er op basis van Picnics werkwijze grote winsten te behalen zijn voor andere bezorgbedrijven in Nederland. “Als je de voertuigen 10 procent efficiënter inzet, kun je 1 op de 10 bestelauto’s in de bezorging weghalen. Gebaseerd op de 250.000 bestelauto’s die fijnmazige distributie doen (zoals pakketleveringen en leveringen aan de horeca, kantoren en winkels), scheelt dat zo’n 25.000 voertuigen en zo’n 40.000 chauffeurs. En daarmee bespaar je weer veel ruimte, wat een steeds groter probleem in steden is.” Ploos van Amstel baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Topsector Logistiek, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderzoekers en overheden.

Ook op gebied van uitstoot van CO2 en fijnstof en brandstofverbruik is er winst te behalen. Daarvoor hoeven ze niet eens elektrisch te rijden. “Ik zie de besparing als maximaal 5 procent. Het scheelt aan- en afrijtijd naar de stad of wijk omdat je meer zendingen kunt doen met minder voertuigen. Met 80 procent aandeel in de stadslogistiek is het ook wel nodig dat de bestelauto schoner wordt.”

Bron: Levensmiddelenkrant