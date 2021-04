Picnic behaalt aanmeldrecord in Zuid-Holland

BERKEL EN RODENRIJS – Picnic levert nu ook aan inwoners in Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Bergschenhoek en Pijnacker. 30 procent van de huishoudens aldaar heeft zich al aangemeld, een record voor de bezorgdienst.

Dit zegt de online supermarkt na de ontvangst van 10.000 inschrijvingen in de gemeentes. “Sinds onze lancering eind 2015 hebben naar verhouding niet eerder zoveel mensen zich al bij de start van de bezorging aangemeld”, zegt medeoprichter van Picnic Michiel Muller.

Duurzaamheid

Kathy Arends, wethouder van Economische Zaken in Lansingerland, is blij met de komst van de websuper vanwege haar milieuvriendelijke karakter: “Het mooie is dat de last mile verzorgd wordt in een elektrische wagen. Dit is een stuk beter voor de mensen in de wijk en ook duurzaam. Daarnaast is het optimaliseren van de rijroute een mooie stap om extra belasting van het milieu maar ook de leefomgeving te beperken.”

Distributiecentrum

Tegelijk met de hub werd ook het nieuwe distributiecentrum (DC) in Berkel en Rodenrijs geopend. Het DC zit in hetzelfde pand als de hub en zou eigenlijk pas eind dit jaar de deuren openen. Vanwege de enorme toename van bestellingen is het DC versneld geopend, aldus Picnic.

Bron: Levensmiddelenkrant