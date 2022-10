Picnic bezorgt nu ook in Goes

GOES – De elektrische bezorgauto’s van Picnic gaan nu ook van start in de regio Goes. De uitbreiding vergroot het bereik van de online supermarktformule met meer dan 28.000 huishoudens.

De regio omvat naast de stad Goes de plaatsen Kapelle, Heinkenszand, ‘s-Gravenpolder, Kloetinge, ‘s-Heer Arendskerke, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Wilhelminadorp en ‘s-Heer Abtskerke.

Tweede locatie

Goes is de tweede regio in Zeeland waar Picnic bezorgt. “In maart van dit jaar hebben we in Middelburg onze eerste hub in Zeeland geopend. Sindsdien kregen we steeds vaker de vraag wanneer Picnic ook in andere delen van de provincie beschikbaar zou zijn. Wij breiden nu uit met een tweede locatie in de provincie om aan die wens te voldoen”, aldus medeoprichter van Picnic Michiel Muller. In eerste instantie gaat Picnic de weg op met zes elektrische bezorgauto’s, vanuit de hub aan de Nansenbaan 15 in Goes.

