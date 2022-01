Picnic breidt verder uit in Noord-Nederland

DRACHTEN – Inwoners van Drachten kunnen zich nu aanmelden bij Picnic. Vanaf 19 januari gaat de online supermarkt in de op één na grootste stad van Friesland boodschappen bezorgen met de elektrische bezorgwagens.

Picnic ging vorig jaar van start in Friesland in Leeuwarden en groeit nu door naar Drachten. Medeoprichter van Picnic Michiel Muller: “Uitbreiden in Friesland stond al even op ons verlanglijstje en dat de tweede locatie nu een feit is voelt goed.” Volgens de medeoprichter is Drachten een geschikte plaats om naar uit te breiden, aangezien het een echte gezinsstad is. “Het is bekend dat gezinnen het steeds drukker hebben en hoe fijn is het dat ze dan niet hun kostbare tijd hoeven te besteden aan het doen van boodschappen,” zegt Muller.

De Boeg Drachten

Vanuit het distributiecentrum aan De Boeg in Drachten worden de boodschappen bezorgd. Ze gaan van start met zes bezorgwagens en twintig runners. Naarmate het jaar vordert zal dit worden opgeschaald naar tien wagens en dertig runners.

Bron: Levensmiddelenkrant