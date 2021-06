Picnic gaat over op diervriendelijkere kip

AMSTERDAM – Picnic verkoopt vóór 1 januari 2023 enkel kip met tenminste één ster van het Beter Leven-keurmerk. De websuper is hiermee de zesde formule die deze stap zet.

Dat meldt Wakker Dier. De dierenwelzijnsorganisatie zegt dat de online supermarkt hiermee Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Plus en Aldi volgt.

Volgens de stichting wint de Beter Leven-kip daarmee aan terrein. Michiel Nooteboom, category manager meat & bread bij Picnic, meldt dat deze stap een nieuwe is voor het bedrijf in dierenwelzijn: “Eerder introduceerden we al kipballetjes met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk uit onze eigen boerderij.” Kippen met één Beter Leven-ster krijgen meer ruimte en daglicht in de stal. Ze groeien langzamer, in een gezonder tempo. De dieren kunnen in een overdekte uitloop naar buiten, waar ze frisse lucht en ruimte hebben om te scharrelen. Het keurmerk is van de Dierenbescherming en is onafhankelijk. Volgens Wakker Dier is er nog een lange weg te gaan, en moeten vooral slagers en groothandels nog overstappen.



