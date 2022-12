Picnic: Inleveren van tasjes loont

AMSTERDAM – Klanten van online-supermarkt Picnic geven massaal gehoor aan de oproep om de plastic tasjes waarin de boodschappen worden afgeleverd, weer bij de bezorgers in te leveren. Gemiddeld geeft 85 procent van de klanten de tasjes bij een volgende levering weer mee aan de bezorger, meldt het bedrijf.

Picnic maakt van de ingeleverde tasjes weer nieuwe plastic tasjes om zo een gesloten systeem te creëren en te voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen. “Met de gesloten kringloop slaan we twee vliegen in één klap: we weten precies wat er met het plastic gebeurt en er zijn steeds minder grondstoffen nodig om nieuwe tasjes te maken”, zegt Picnic-oprichter Michiel Muller. “Deze cijfers tonen aan dat onze klanten over het algemeen al erg milieubewust zijn. Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in het aantal opgehaalde DHL-pakketten, dat stijgt elk jaar weer. Het is niet alleen makkelijk, maar ook duurzaam omdat het een heleboel ritjes naar een DHL-punt scheelt” , aldus Muller.

Bron: Levensmiddelenkrant