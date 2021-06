Picnic kiest nieuwe wagens voor groter bereik

AMSTERDAM - Picnic bezorgt sinds twee weken in Almelo met zeven nieuwe wagens, genaamd G6, die onder andere sneller zijn en een groter bereik hebben. Hiermee wil de websuper ook gebieden aandoen waar minder mensen wonen.

De nieuwe Electric Picnic Vehicles (EPV’s) zijn groter, waardoor een auto 64 kratten kan vervoeren in plaats van 48. Daardoor is de configuratie net iets anders, maar de manier van bezorgen hetzelfde, vertelt Steven Thijssen, fleet team lead van Picnic. Ook bezorgen de aanwinsten sneller boodschappen, deze gaan namelijk 80 km/u tegen 50 km/u van de voertuigen die in de rest van het land rijden. Bovendien zorgt een actieve koeling ervoor dat de boodschappen langer vers blijven.

Nieuwe gebieden

Volgens Thijssen is het op deze manier mogelijk om ook in gebieden te komen die op zichzelf te klein zijn, maar waar nu meerdere van dat soort plekken te combineren zijn met een of twee hubs. Er wordt per nieuw gebied gekeken of de snellere EPV’s worden ingezet. Het is nog onduidelijk of ze in plaatsen waar Picnic al bezorgd, de huidige voertuigen gaan vervangen.

Bron: Levensmiddelenkrant