Picnic brengt meest bestelde producten in beeld

AMSTERDAM - De behoefte aan luxe vlees en vis groeide sterk afgelopen jaar. Ook kochten Nederlanders veel meer koffie en schoonmaakproducten. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Picnic.

De online supermarkt analyseert jaarlijks een enorme hoeveelheid bestellingen van meer dan 500.000 klanten. Het overzicht betreft de meest bestelde producten in Nederland in 2020 en laat zien welke boodschappen buiten de traditionele top drie van halfvolle melk, bananen en komkommers relatief gezien het meest in trek waren.

Luxe vlees- en visproducten

Picnic zag een grote toename bij de luxere vlees- en visproducten. Het aantal bestelde ossenhazen steeg bijvoorbeeld met bijna 700 procent, wat het tot een van de populairste producten maakte. Ook de afzet van ribeye nam met 463 procent toe.

Op het gebied van vis gingen de verse oesters bijvoorbeeld 143 procent meer over de digitale toonbank, producten om zelf sushi te maken plusten 95 procent. Michiel Muller, medeoprichter van Picnic: “Toen het in het restaurant niet meer kon, gingen mensen thuis uit eten. Daarvoor wilden ze natuurlijk wel lekkere, wat chiquere en speciale producten in huis halen.”

Grote schoonmaak

Het vele thuis zijn heeft volgens de online supermarkt ook veel consumenten gemotiveerd om meer schoon te maken. Zo steeg de verkoop van meubelreiniger bijvoorbeeld met meer dan 100 procent. Het product staat daarmee op de 34e plek van snelste stijgers. Ook een spray allesreiniger (+82 procent) en schoonmaakhandschoenen (+76 procent) gingen vaak in het mandje. Muller: “Als je de bestellingen ziet, lijkt hygiëne nog veel belangrijker te zijn geworden dan het al was. Het kan Nederland niet schoon genoeg zijn.”

Heel Holland bakt

Nederlanders maakte ook vaker de keuze om zelf te gaan bakken. Er werd ruim twee keer zo veel vers quichedeeg verkocht, bladerdeeg steeg met 134 procent en hartige bakkersspecialiteiten gingen met 66 procent omhoog. Gezien het feit dat veel consumenten thuiswerken is de stijging bij koffieproducten misschien niet verrassend. De verkoop van Nespresso-capsules nam met +280 procent toe. Parallel daaraan nam de verkoop van halfvolle houdbare melk en koffiemelk een vlucht. Ze klommen in de top 50 van bestverkochte producten naar respectievelijk de 7e en 27e plek.

Bron: Levensmiddelenkrant