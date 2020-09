Picnic rolt verder uit richting het noorden

ZWOLLE – Vanaf eind september zullen de kenmerkende elektrische Picnic-wagentjes ook in Zwolle te vinden zijn. Voor de websuper betekent dit dat 60.000 extra huishoudens zich kunnen inschrijven voor de bezorgdienst en dat het werkgebied zich verder uitspreid richting het noorden van Nederland.

Na de gebieden Enschede en Hengelo (Twente) en Deventer wordt Zwolle het derde gebied in Overijssel waar Picnic actief is. De uitbreiding past in de landelijke uitrol die vorig jaar van start ging. Volgens medeoprichter van Picnic Michiel Muller is Zwolle nog maar het begin van de expansie: “Het gemak van onze aan-de-deurbezorging willen we uiteindelijk landelijk aanbieden, dus ook aan de noordelijke provincies.” Eind september komen daar de eerste tien bezorgwagens en dertig bezorgers in Zwolle bij, dit aantal moet volgens de planning aan het einde van het jaar verdubbeld zijn.

Het aantal jonge gezinnen in Zwolle maakt de stad tot een aantrekkelijk gebied voor Picnic. Muller: “Ouders met jonge kinderen houden naast hun werk en kinderen weinig vrije tijd over. Boodschappen doen kan gemakkelijk via onze app, waardoor zij meer tijd overhouden die weer met het gezin doorgebracht kan worden.” Van de bijna 60.000 huishoudens die Zwolle telt, heeft ongeveer een derde kinderen en inwoners tussen de 25 en de 45 jaar vormen daarmee de grootste leeftijdscategorie.

