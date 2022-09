Picnic start inzameling glazen potten en flessen

ALPHEN AAN DEN RIJN – Picnic start een pilot in de regio Alphen aan den Rijn met het inzamelen van glazen verpakkingen voor hergebruik. De websuper zal het glaswerk ophalen bij de klanten thuis, zodat deze kunnen worden gerecycled. Door het hergebruiken van de glazen verpakkingen zegt de onlinesupermarkt tot 85 procent CO2 te kunnen besparen, waarmee Picnic bijdraagt aan een ‘circulaire economie’.

Volgens de cijfers van Milieu Centraal gooit iedere Nederlander gemiddeld 27 kilo glas weg op jaarbasis. Glas dat in de glasbak belandt wordt omgesmolten tot een nieuw product. Medeoprichter van Picnic, Michiel Muller, stelt dat ‘inefficiënt en niet erg duurzaam’ is, wat de beweegreden achter de pilot is. “Alleen al in Alphen aan den Rijn kan er met dit nieuwe initiatief zo’n drie miljoen kilo glas per jaar worden hergebruikt zonder dat er glas verloren gaat”, aldus Muller.



Gemak

De komende tien weken kunnen Alphenaren de glazen verpakkingen mee geven aan de Picnic-bezorger wanneer deze de boodschappen komt leveren. Vervolgens worden de glazen verpakkingen opgehaald door recycling initiatief Pakt bij de hub in Alphen aan de Rijn. Pakt reinigt de ingezamelde potten en flessen en biedt deze na reiniging weer aan bijde betreffende leverancier. Het systeem dat de verpakkingen sorteert en schoonmaakt is volledig geautomatiseerd. “Door het gemak waarmee je glazen verpakkingen kunt inleveren verwachten we dat een groot deel van onze klanten in Alphen aan den Rijn meedoet. We denken de komende tien weken tienduizenden glazen verpakkingen in te zamelen”, zegt Muller. Hij vervolgt: “Onze klanten zijn over het algemeen al milieubewust. Met deze manier van inzamelen geven we glas eigenlijk een oneindig leven. Je kunt het blijven hergebruiken zonder dat de kwaliteit afneemt. Bovendien hoeven klanten nu niet meer de deur uit om hun glas in de glasbak te gooien.”

Picnic gaat haar klanten in Alphen aan den Rijn via flyers bij de boodschappen en een e-mailcampagne informeren over de mogelijkheid om glazen verpakkingen voor hergebruik mee te geven aan de bezorger.

Bron: Levensmiddelenkrant