Pieter Pot haalt 9 miljoen aan investeringen binnen

ROTTERDAM – Pieter Pot haalt een investering van 9 miljoen euro op. Hiermee wil de verpakkingsvrije supermarkt zijn impact vergroten en de retailwereld volledig en voorgoed veranderen.

Twee jaar geleden introduceerden Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt Pieter Pot. “Verpakkingen zijn de allergrootste vervuiler van onze oceanen en vormen 20 procent van onze totale afvalbijdrage. We openen er gemiddeld 7 per persoon per dag in Nederland. Daar moeten we vanaf”, vertelt Schoemaker. Momenteel heeft de online supermarkt 70.000 Nederlandse klanten en 10.000 Vlaamse. Dat het concept niet onopgemerkt is gebleven, blijkt uit de investeringen die afkomstig zijn van impactinvesteerders ETF Partners, SHIFT Invest, Innovation Quarter en Future Food Fund.

Circulaire bezorgservice

Met de investering wil Pieter Pot het assortiment verder uitbreiden en volgend jaar andere West-Europese landen bestormen. Schoemaker: “Bij een circulaire bezorgservice als de onze, waarbij er dubbele vervoerskosten zijn in verband met het ophalen van de lege verpakkingen en we ook het schoonmaken van verpakkingen op ons nemen, is de schaal waarop je opereert van groot belang bij het financieel gezond worden. Tegelijkertijd moeten we ook in de bestaande markt de consument blijven verleiden met de duurzame optie. Deze is nog te vaak tijd- en geldrovend en Pieter Pot bewijst dat dat niet zo hoeft te zijn.”

Vierkante pot

Naast de uitbreiding gaat het bedrijf een vierkante pot ontwikkelen, wordt de wasstraat voor de potten naar het magazijn verplaatst

en moet het aandeel dat volledig circulair wordt geleverd omhoog. Om in het assortiment van Pieter Pot te komen, moet een product in grote (circulaire) bulkverpakking aangeleverd worden. Dit is nog niet bij alle producenten volledig ontwikkeld, omdat dit niet de standaard is. “Verschillende producenten zoals Heinz, Unilever en PepsiCo worden door de populariteit van Pieter Pot aan het denken gezet en kloppen reeds bij het jonge bedrijf aan voor samenwerkingen”, laat de onderneming in een persbericht weten.

Bron: Levensmiddelenkrant