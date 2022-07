Pietercil Barends: ‘We hebben met Nissin de ambitie om aanjager te blijven’

GOUDEN PARTNER 2022: Categorie: Soep & soepverrijkers Criterium: Rendementsbijdrage Winnaar: Pietercil Barends

ROTTERDAM - Misschien hebben de noedelsoepen van Nissin de wind in de zeilen met de hang naar gemak en het gedwongen langdurige thuiszitten van de hedendaagse consument. Maar er wordt toch ook heel hard gewerkt door principal manager food Jamie Stuurman en haar collega’s van Pietercil. “Met de inzet van de juiste producten, promoties en social campagnes trekken we nieuwe consumenten naar de categorie”, legt zij uit. Dat wordt ook gewaardeerd door de retailpartners, die het bedrijf prompt met een Gouden Partner belonen.

Gefeliciteerd met het winnen van een Gouden Partner! Waar komt de oorkonde te hangen?

“In de kantine hebben we onze ‘hall of fame’, met alle mooie merken die Pietercil vertegenwoordigt. Daar krijgt hij een mooi plekje!”



Wat maakt dat jullie de prijs in de wacht hebben gesleept?

“Niet alleen groeit de categorie al jaren gestaag, maar Nissin draagt hier al meerdere jaren double digit growth aan bij. Uiteraard is dit gestimuleerd door trends zoals gemak en meer thuisconsumptie door Covid, maar ook de inzet van de juiste producten, promoties en social campagnes trekken nieuwe consumenten naar de categorie.”



Wat is de invloed van de moeizame onderhandelingen van het afgelopen jaar op de samenwerking?

“Na de constructieve onderhandelingen van dit jaar is er eigenlijk geen andere samenwerking ontstaan dan anders. Nadat we een onderhandeling hebben gesloten is het voor beide partijen weer noodzaak om constructief verder te werken aan een groeiende categorie en dat hebben we ook gedaan.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“De belangrijkste pijlers van elke samenwerking zijn communicatie en wederzijds vertrouwen. Het is belangrijk om in gesprek te blijven, kennis te delen en ook samen te kijken hoe je de categorie kan blijven doen groeien.”



Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie? Wat mogen we van jullie verwachten in de nabije toekomst ?

“Als Pietercil zijn we ons sinds 2021 meer gaan richten op specifieke categorieën en willen wij onze kennis van en expertise over de consument en de categorie nog meer gaan delen met onze retailpartners. We hebben de ambitie om de rol als ‘aanjager’ van de categorie zeker te continueren.”

“Met onze partner Pietercil hebben we altijd een heel prettige samenwerking”



Tom Krijkamp

manager Operatie AH van den Tweel

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.