‘Pilot Hoogvliet-Too Good To Go een groot succes’

ALPHEN AAN DEN RIJN – De samenwerking die Hoogvliet is aangegaan met Too Good To Go bevindt zich nog in een pilotfase, maar kan rekenen op veel aandacht van pers en consumenten. Dat zegt woordvoeder Denise Smit. “De reacties zijn bijzonder positief, de boxen die in ons geval tassen zijn, zijn razendsnel uitverkocht.”