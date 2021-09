Plus en Coop lichten fusie verder toe

UTRECHT/VELP – Coop houdt op te bestaan en gaat als Plus verder. De fusie maakten de twee partijen gisteren bekend. In een persconferentie vertelden Duncan Hoy, algemeen directeur Plus, en Fred Bosch, algemeen directeur Coop meer over de plannen.

“Het is een fusie, geen overname. Samen staan we sterker”, aldus Bosch. Samengaan creëert significante combinatievoordelen voor de twee ketens: Coop-winkels zullen door de ombouw meer omzet realiseren omdat de Plus formule dat doorgaans doet. Ook ontstaan er door de samenvoeging significante kostenbesparingen wordt er vertelt. Het kantoor van Coop in Velp zal namelijk zijn deuren sluiten. Vanuit één servicekantoor in Utrecht wordt de combinatie straks bestuurd. Er is onder andere voor Utrecht gekozen vanwege de centrale ligging en bereikbaarheid. Wanneer de bedrijfsruimte voorgoed dichtgaat is nog niet bekend. Door de ondernemingen samen te voegen, wordt er naar verwachting jaarlijks 50 miljoen euro bespaard. Een deel van de synergievoordelen wordt gehaald uit de integratie van het servicekantoor. Ook besparen ze geld door functies samen te voegen en door minder advertentiekosten te hoeven maken. Het is nu nog niet bekend welke en hoeveel banen er verloren gaan. Maar een grote ontslaggolf zit er niet aan te komen is te horen tijdens de persconferentie. Echter kunnen gedwongen ontslagen niet uitgesloten worden.

Begin

Plus en Coop begonnen net na de zomer van vorig jaar de eerste verkennende gesprekken. “Een fusie is een complex proces, we hebben de tijd genomen om te kijken of het een kans had. In de lente van dit jaar zijn we langzaam begonnen met het serieuze werk, dat was een intensieve periode”, aldus Bosch. Wie als eerste met het idee kwam, konden de supermarkten zich niet herinneren. “Dat is niet relevant”.

Wel relevant

De derde formule van Nederland zijn, is voor hen waarschijnlijk wel relevant. Samen behalen ze een consumentenomzet van circa 5 miljard euro en een netwerk van 550 winkels. Plus en Coop samen hebben momenteel 584 filialen. Dat betekent dat er een aantal gaan sluiten omdat deze elkaars klantgebieden overlappen. Of verder alle Coop-winkels naar Plus over willen gaan, kon Bosch nog niet zeggen. “Dat komt omdat verschillende partijen nog toestemming moeten geven voor de fusie. Onze inzet is dat bijna iedereen plaats krijgt bij de nieuwe combinatie. In ieder geval zoveel mogelijk, op een enkele overlap na.” Met betrekking tot het aantal winkels heeft Jumbo, de op één na grootste formule van het land, nog wel een stuk meer winkels. Deze groep had in de eerste helft van dit jaar 697 winkels. Ook het marktaandeel is zo’n 10 procent lager. Of dit een prijzenoorlog zal ontketenen konden de heren niet zeggen.

Ombouwen

“We kunnen met het ombouwen beginnen zodra alle voorwaarden doorlopen zijn. De fusie verwachten wij begin 2022 af te kunnen ronden. De eerste winkels worden dan in hetzelfde jaar omgebouwd, en daar trekken we een jaar of drie voor uit”, aldus Fred Bosch, algemeen directeur Coop. De reacties van de ondernemers zijn overwegend positief, volgens hem. “De merken passen goed bij elkaar. Het zijn twee vergelijkbare coöperaties met sterk overlappende kernwaarden en het zijn klantgerichte supermarkten waar maatschappelijk ondernemerschap centraal staat.” Plus en Coop zijn ook allebei aangesloten bij inkooporganisatie Superunie. “We zijn blij met Superunie, en blijven bij hen”, benadrukt Bosch. Plus en Coop sluiten overigens samenwerkingen met andere formules niet uit: “Hoe meer schaal, hoe beter.” Wat dat verder met de supermarktwereld gaat doen, zal de toekomst uitwijzen.

Bron: Levensmiddelenkrant