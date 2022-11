Plus gaat voor Fairtrade snoeptomaatjes

UTRECHT – Supermarkt Plus kiest voor zijn buitenlandse snoeptomaatjes voor Faitrade. De supermarktketen kiest zoveel mogelijk voor producten van Nederlandse bodem. Nu het tomatenseizoen in Nederland voorbij is worden de tomaten uit het buitenland gehaald.

Voor de snoeptomaatjes is nu gekozen voor duurzame producten uit Tunesië die voldoen aan het Faitrade keurmerk. Dave Kanters, categorymanager van Plus: “Bij Plus komen producten zoveel mogelijk van Nederlandse telers. Als we buiten het Nederlandse seizoen uitwijken naar het buitenland doen we er alles aan om onze kwaliteitsstandaarden te waarborgen. Daarnaast willen we zo duurzaam mogelijk inkopen en kiezen we zoveel mogelijk voor Fairtrade. Onze Tunesische teler voldoet hier volledig aan.’’

Bron: Levensmiddelenkrant