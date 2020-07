Plus geeft huismerken nieuwe vormgeving

UTRECHT – Een nieuw verpakkingsdesign zet de huisproducten van Plus centraal. De groene band van het voormalige Pluslogo gaat hiermee de deur uit. De eerste producten met het nieuwe ontwerp liggen al in de winkels.

“Na acht jaar Plus huismerk met de herkenbare groene band was het tijd voor iets nieuws,” geloven brandmanagers Reinie Cazant en Janneke van den Hoven. Met nieuwe design vinden zij dat het product beter centraal staat. “We zijn trots op ons huismerk assortiment. Het nieuwe design geeft een boost aan ons huismerk en versterkt daarmee de Plusformule. Plus staat voor Goed Eten. Dat willen we laten zijn met onze nieuwe verpakkingen.”

Naast het nieuwe design grijpt Plus de kans om met de herstyling de verpakkingen verder te verduurzamen. Zo is uit verschillende verpakkingen het aluminium gehaald en is waar mogelijk plastic vervangen door karton. Op jaarbasis verwacht Plus hiermee 168 ton plastic te besparen.

Goed verhaal

Plus verwacht de komende vier jaar de verpakkingen stapsgewijs aan te vernieuwen. Voor nu zullen wel al de verse sapflessen, maaltijdpakketten, afbakbroodjes, ijsjes en de gebaksdozen met hun nieuwe design in de supermarkten te vinden zijn. Sommige verpakkingen zullen uitgerust worden met het label ‘Goed verhaal’. Producten met een duurzaam karakter of van bijzondere kwaliteit worden hiermee verder uitgelicht.

Bron: Levensmiddelenkrant