Plus geeft nieuwe ouders in Tilburg kerstdiner

TILBURG - Vanuit de kerstgedachte ‘tijd doorbrengen met familie’ organiseert Plus een kerstdiner speciaal voor kersverse ouders, op kerstavond. Daarvoor reist de supermarktketen met een chef-kok af naar het Geboortecentrum Fam van het ETZ Elisabeth in Tilburg.

Volgens cijfers die Plus bij het CBS opvroeg hebben bijna 400 gezinnen geen kerstdiner vanwege de geboorte van een nieuw gezinslid. Onder het mom van ‘Goed eten is samen eten’ krijgt een deel van de gezinnen alsnog een volledig verzorgd kerstdiner op dinsdag 24 december, ‘helemaal in lijn met de kerstcommercial’, aldus de supermarkt.

Dubbel feest

“Tijdens de zwangerschap heeft de aanstaande moeder heel wat lekkers aan zich voorbij moeten laten gaan”, laat de formule weten. “Daarom is bevallen met kerst misschien wel dubbel feest. Want naast het verwelkomen van een echt kerstkindje is dit natuurlijk de tijd van het jaar dat er heerlijk eten en drinken op het menu staat. En na zo’n geweldige prestatie gaat een uitgebreid diner er zeker in. Populair op het menu van pas bevallen vrouwen zijn biefstuk, carpaccio, gerookte zalm en tiramisu. Daarbij voor de liefhebster wellicht nog een glaasje (alcoholvrije) wijn of bubbels.”

Plus deed de aankondiging van deze actie al eerder. De locatie is de woensdag ervoor bekendgemaakt.

Bron: Levensmiddelenkrant