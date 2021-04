Plus introduceert nieuw versmerk

UTRECHT – Plus biedt zijn klanten een nieuw versmerk in het vleesschap aan. Producten met het label ‘Boerentrots van Plus’ komen van Nederlandse boeren uit een gecontroleerde keten, aldus de supermarkt.

Aan het vlees zelf is niks veranderd, alleen de etiketten. De organisatie wil laten zien veel waarde te hechten aan de samenwerking met boeren en deze verder te willen versterken en verduurzamen. Omdat het van een gecontroleerde keten komt, zegt de grootgrutter zeker te weten dat het met zorg, liefde en aandacht wordt geproduceerd. Met de nieuwe merknaam willen ze het ook duidelijker maken voor de klant van wat voor dier het vlees vandaan komt. Elk product heeft nu een eigen kleur. Zo staat blauw voor rundvlees en roze voor varkensvlees. Het gaat om in totaal 300 vleesartikelen.

Basis

Eric Leebeek, commercieel directeur bij Plus: “Het zijn prachtige producten van Nederlandse boeren. We zijn trots op de boeren waar we mee werken, en de stappen die we samen zetten op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. We vinden het belangrijk om dit verhaal ook beter aan onze klanten uit te dragen. Dit draagt bij aan wederzijds vertrouwen en meer waardering voor de producten. Een goede basis om verder te bouwen aan een duurzame toekomst”. Niet al het vlees van Plus bevat dit nieuwe stempel, meldt het bedrijf aan Levensmiddelenkrant. Biologische producten en Ierse angus vallen er niet onder.

Bron: Levensmiddelenkrant