Plus introduceert vogelvriendelijke kaas

UTRECHT – De grutto, tureluur, kievit en andere weidevogels hebben het zwaar in Nederland. De ‘Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland’ zet zich nu ook in voor het behoud van deze vogels, door weidevogelvriendelijke kaas toe te voegen aan haar assortiment.

Plus maakt haar duurzame ambitie waar door samen te werken met geselecteerde boeren en kaaspartner De Fryske uit Friesland. Klaverland Boerenbuiten is daarvan het resultaat. Het is een vogelvriendelijke kaas die een bijdrage levert aan een toekomst met rijke weides en vogels, aldus de formule. De boeren bemesten minimaal 20 procent van hun land nauwelijks, houden het bewust nat en maaien het gras pas na het broedseizoen. Klaverland Boerenbuiten is een volvette kaas, gemaakt van niet afgeroomde melk. Hij is natuurlijk gerijpt, vrij van kleurstoffen en E-nummers en geschikt voor vegetariërs.

Meerprijs

Marcus Husselman, category manager Plus: “Door bewust te kiezen voor producten van Nederlandse boeren die zich enorm inzetten voor vogels en het landschap, krijgen weidevogels meer kans om in ons landschap te blijven. PLUS betaalt de Friese boeren een meerprijs waardoor zij juist die ruimte kunnen geven aan weidevogels. We zijn trots dat de Vogelbescherming onze vogelvriendelijke kaas Klaverland Boerenbuiten opneemt in de Zuivelwijzer.” De Zuivelwijzer van de Vogelbescherming is online te raadplegen en helpt consumenten de keus te maken voor vogelvriendelijke zuivelproducten.

Bron: Levensmiddelenkrant