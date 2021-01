Plus lanceert nieuwe spaaractie

UTRECHT – Samen met SBS6 werkt Plus aan een nieuwe campagne die draait rondom de zogenaamde Marble Maniacs. Een spaaractie waarbij klanten vanaf 31 januari zeven weken lang kunnen sparen voor 24 knikkers, Onderdeel van de campagne is een samenwerking met de nieuwe knikkerspelshow Marble Mania.

Van 31 januari tot en met 20 maart krijgen Plus-klanten bij elke 10 euro aan boodschappen een gratis knikker. Daarnaast ontvangen klanten bij een besteding van minimaal 25 euro een gratis knikkerbaan op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari. De knikkerbaan is uit te breiden met zes speciale limited editions en een verzamelblik.

De knikkers van de spaaractie komen terug in de nieuwe prime time familieshow Marble Mania bij SBS6. Elke week komen er drie bekende Nederlanders in de show en nemen het tegen elkaar op in verschillende behendigheidspellen en knikkerraces. De Plus supermarktbaan is één van de knikkerbanen en is voorzien van een winkelwagen, mandje, boodschappenband en een kassa. Het programma wordt gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz en Jack van Gelder voorziet de races van commentaar.

De Marble Maniacs zal verder in tv-spots, billboards, bromo’s en activatiepromo’s te zien zijn. Ten slotte komt er iedere week een item terug van de bekende influencer Gio Latooy. Hij zal knikkerchallenges delen om kinderen thuis te inspireren een knikkerbaan te bouwen en deze op sociale media te delen. Latooy heeft een groot bereik onder jongeren door zijn netwerk van 1 miljoen Instagram volgers en 1,3 miljoen YouTube abonnees.

Bron: Levensmiddelenkrant