Plus maakt biologische yoghurt de standaard

UTRECHT – Alle yoghurt van Plus’ huismerk is vanaf vandaag standaard biologisch. Eerder dit jaar werd alle dagverse melk en karnemelk van het huismerk al standaard biologisch.

Eerder dit jaar liet de formule weten dat ze de ambitie hebben om de komende drie jaar de omzet van de biologische huismerkproducten te verdubbelen. Om dit te bereiken wordt het biologisch huisassortiment verder uitgebreid. Nu is alle dagverse yoghurt (mager, vol en halfvol) standaard biologisch. De supermarkt laat weten dat ze zelf het verschil bijleggen voor de biologische boeren. Op deze manier blijft de prijs voor de klant hetzelfde

Verduurzamen

Sepha Smit, unitmanager bij Plus, laat weten dat de supermarkt het assortiment in brede zin wil verduurzamen: “Voor melk en yoghurt kiezen we nu bewust voor biologisch. Hiermee helpen we onze klanten de stap naar het kopen van biologische te producten verkleinen.” Ze zegt verder dat er voor andere producten voor andere duurzame opties gekozen wordt, “Denk aan PlanetProof, Beter Leven Keurmerk en Fairtrade,” aldus Smit.

Assortiment

Naast de melk en yoghurt zijn al sinds 2010 alle bananen 100 procent Fairtrade gecertificeerd. Daarnaast zijn de eieren vanaf 2012 vrije uitloopeieren met minimaal het Beter Leven keurmerk 2-sterren. Verder is sinds 2020 alle cacao dat in huismerkproducten verwerkt is, omgezet naar standaard Fairtrade gecertificeerde cacao. Tot slot is de formule dit jaar gestart met het certificeren van On the way to PlanetProof gesneden groente.

Bron: Levensmiddelenkrant