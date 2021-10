Plus medewerker Bilthoven wint NIX Challenge 2021

LEIDSCHENDAM – Het CBL daagde supermarktmedewerkers uit om mee te doen met de NIX Challenge. In dit spel moet de speler de leeftijd inschatten van jongeren die alcohol en tabak willen kopen. De winnaar van de challenge is Julie, die werkt voor Plus in Bilthoven. Ze heeft een trofee gewonnen, en daarnaast 500 euro voor een (coronaproof-) teamuitje.