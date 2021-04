Plus stapt over op Beter Leven Kip

UTRECHT – Plus gaat de komende jaren stapsbewijs overstappen naar kip met één ster Beter Leven keurmerk. In 2023 moet het hele assortiment om zijn. Hiervoor werkt de formule samen met Plukon Food Group.

Plus heeft in 2016 Nieuwe Plus Kip geïntroduceerd, wat een diervriendelijkere variant is dan wat eerder werd verkocht. Bovendien is er steeds meer vlees met 1 ster Beter Leven aan het assortiment toegevoegd. Inmiddels heeft 27 procent van de verkochte verse kip het Beter Leven keurmerk.



Eric Leebeek, commercieel directeur bij Plus: “Als Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland past het overstappen naar Beter Leven Kip bij Plus. Het is een belangrijke stap om verder te bouwen aan een duurzame toekomst. Het sluit ook goed aan op ons recent geïntroduceerde nieuwe vers-merk Boerentrots van Plus waarmee we willen laten zien veel waarde te hechten aan de samenwerking met onze boeren en de keten echt verder willen versterken en verduurzamen.”



Bron: Levensmiddelenkrant