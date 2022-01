Plus start derde Nutri-Score pilot

UTRECHT – Plus is ook hard bezig met het implementeren van de Nutri-Score. Na twee pilots met de score start de supermarkt met een derde pilot op gemaksmaaltijden.

Met pilots bereidt de formule zich actief voor op de landelijke introductie van de Nutri-Score in de eerste helft van 2022. De pilot gaat vandaag van start met het ‘Uit de Keuken van Plus’-assortiment. 90 procent van de maaltijden, bestaande uit soepen, pizza’s, Grill & Gaar producten en maaltijdsalades, scoort een Nutri-Score A of B.

Derde pilot

Tijdens de vorige pilots werd de Nutri-Score toegepast op de Biologisch Plus en Bio+ producten en bij meer dan 3.000 huismerkproducten. De score is zichtbaar op elektronische schaplabels in de winkel, op Plus.nl en in de app. Elsbeth van Dam, huismerk manager bij Plus: “Bij Plus staan we voor goed eten. We vinden het belangrijk om onze klanten te helpen gezonder te eten en hechten daarom veel waarde aan de keuze van de overheid voor het voedselkeuzelogo Nutri-Score. Onze klanten maken hierdoor alvast kennis met Nutri-Score en wij zijn op onze beurt, samen met onze leveranciers, nog gerichter bezig met het verbeteren van onze producten.”

Onderzoek

Een onderzoek in opdracht van Plus tijdens de eerste twee pilots wees uit dat 79 procent van de ondervraagden een gezonde keuze belangrijk vindt bij het kiezen van producten in de supermarkt. Twee derde van de respondenten gaf aan voorstander te zijn van de invoering van de Nutri-Score in Nederland. 77 procent vindt de Nutri-Score een duidelijk en eenvoudig logo waarvan snel is af te lezen of een product gezond of ongezond is.

Bron: Levensmiddelenkrant