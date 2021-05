'Plus verlaagt drempel om minder vlees te eten'

UTRECHT – Plus introduceert deze week tien nieuwe vleesvervangers van eigen merk. Door het vegetarische vleesassortiment te vergroten wil de formule het aantrekkelijker maken om een dag geen vlees te eten.

Aan de grondslag van deze uitbreiding ligt de stijgende populariteit van vleesvervangers onder Nederlanders. Uit onderzoek van Nielsen, in opdracht van ProVeg, komt naar voren dat in Europa Nederlanders het meeste geld uitgeven aan vleesvervangers. Dat steeds meer mensen minder of geen vlees eten blijkt ook uit bericht van de Vegetariërsbond. Zij maakten bekend dat het aantal mensen dat vegetarisch eet met 150 procent is gegroeid de afgelopen twee jaar.

Laagdrempelige duurzaamheid

Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees, is blij met de toegankelijkheid van Plus’ assortiment: “Met de uitbreiding van de vleesvervangers verlaagt Plus, als partner van de Week Zonder Vlees, de drempel om minder vlees te eten, zelfs voor vleesliefhebbers.” Floris de Graad, directeur Vegetariërsbond benadrukt het welzijn van de dieren: “Het mooie is dat we door onze voedselkeuze daadwerkelijk bij kunnen dragen aan duurzaamheid en minder dierenleed. Voor de toekomst is het bepalend wat de supermarkten zoals Plus in het schap leggen.”

Uitbreiding

Het assortiment wordt verruimt met vegetarische kipstukjes, hamburgers, kaasschnitzels en groenteburgers. Verder worden ook plantaardige producten als vegetarische balletjes, wokstukjes en rulstukjes gehakt aan het assortiment toegevoegd. De producten zijn van soja en tarwe gemaakt en bevatten minder vet dan concurrerende vleesvervangers. Daarnaast bevatten de vervangingsproducten ijzer, vitamine B12 en zijn ze een bron aan eiwit. Met deze uitbreiding heeft het eigen merk zestien producten in het vleesvervanger assortiment.

Gekozen Huismerkproduct van 2021

Het eigen huismerk vleesvervangers werd afgelopen september al geïntroduceerd in de Plus supermarkten. Het verse vegetarisch gehakt is begin dit jaar uitgeroepen tot Gekozen Huismerkproduct van het Jaar 2021.

Bron: Levensmiddelenkrant