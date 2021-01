Plus wint Huismerkproduct van het Jaar 2021

UTRECHT - Plus is met de huismerkproducten Plus Single Origins koffie en Plus Vleesvervangers verkozen tot Huismerkproducten van het Jaar 2021. In de jaarlijkse verkiezing van onderzoeksbureau Nielsen bepaalt de consument het succes van nieuwe producten en productinnovaties in het schap.