Plus: ‘We behouden tradities, maar verduurzamen wel’

[SPECIAL: WINTER & TRADITIES] UTRECHT - De wintertijd is ingegaan, het wordt vroeg donker en dat betekent volop aandacht voor Hollandse producten. Van stamppot en stoofvlees tot lekkernijen als gevuld speculaas en chocoladeletters. Sepha Smit, unit manager Vers bij Plus, gaat in op het thema winter en tradities. Hoe gaat de supermarktketen daarmee om zonder het eigen DNA los te laten?

Elk seizoen brengt z’n eigen producten met zich mee. Wat zijn nou typische wintergroenten?

“Dat zijn toch echt boerenkool, andijvie, spruiten, zuurkool, pastinaak, pompoen, schorseneren en winterpenen.”



Kunnen we nog wel spreken van wintergroenten, aangezien er een aantal jaarrond verkrijgbaar zijn?

“We zullen deze groenten waarschijnlijk wel wintergroenten blijven noemen, omdat ze vooral dan worden gegeten. In de maanden dat het kouder is, wordt er bijvoorbeeld meer boerenkool gegeten dan in de zomermaanden. Dat verschil zien we wel degelijk. Het gaat niet specifiek om de periode dat de groenten worden geoogst, maar juist om wanneer ze worden gegeten.”



Welke groenten die bij Plus verkrijgbaar zijn, komen van Hollandse bodem?

“Er zijn veel groenten die uit eigen land komen, maar met andijvie zijn we bij Plus uniek. We zijn de enige supermarktketen in Nederland die andijvie uit Nederlandse kassen verkoopt.”



Al jaren wordt er gesproken om aandacht te geven aan zogenoemde ‘vergeten groenten’. Wat doen jullie daarmee?

“Die liggen uiteraard ook bij ons in het schap, zoals pastinaak en schorseneren. Veel consumenten weten nog niet wat ze daarmee moeten doen, vandaar dat we ze inspireren met recepten waarin deze producten voorkomen. Op die manier zorgen we ervoor dat ze kennis krijgen van vergeten groenten en kunnen ze gevarieerd en gezond eten.”



Plus heeft recentelijk gesneden groenten met het On the way to PlanetProof-keurmerk geïntroduceerd. Wat is de gedachte hierachter?

“Plus werkt aan transparante en duurzame ketens, zodat klanten nu en in de toekomst van goed eten kunnen genieten. De keuze voor het On the way to PlanetProof-keurmerk sluit daar goed op aan. Het certificeren van de gesneden groenteproducten van Plus onder het Planet Proof-label is de laatste stap in een proces dat al tien jaar gaande is om het teeltproces te verduurzamen. Met het onafhankelijke keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur) weten consumenten zeker dat het product duurzamer door boeren en telers geproduceerd is en daardoor een betere keuze is voor natuur en klimaat. We verduurzamen ons assortiment in brede zin. Zo vind je in ons assortiment naast het keurmerk PlanetProof ook andere keurmerken waar we veel waarde aan hechten. Denk daarbij aan biologisch, het Beter Leven Keurmerk en Fairtrade. We waarderen alle duurzame stappen die door partijen in de keten worden gezet, zowel klein als groot. We zijn ervan overtuigd dat we met elkaar echt het verschil kunnen maken. Dit doen we stap voor stap.

We zijn de eerste supermarkt in Nederland die dit jaar gestart is met het gefaseerd certificeren van gesneden groente met het On the way to PlanetProof keurmerk. Zeker 95 procent van ons Plus huismerkassortiment gesneden groente zal vanaf begin 2023 dit keurmerk dragen. Het gaat om ongeveer 150 artikelen, zoals gesneden en gewassen bloemkool, andijvie en (maaltijd)salades. De boeren en tuinders die zijn aangesloten bij het keurmerk werken aan een schonere lucht, vruchtbare bodem en goede waterkwaliteit. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, verwerken gescheiden afval en beperken het energieverbruik. Zij zetten steeds stappen om de aarde minder te belasten. De eisen voor On the way to PlanetProof worden elk jaar herzien en als het nodig is, aangescherpt.”



Telers doen veel om aan de eisen van een keurmerk te voldoen, maar waar liggen volgens jullie juist kansen voor telers?

“Als we onze samenwerking nog meer intensiveren, liggen er volgens ons nog meer kansen voor een duurzaam assortiment uit transparante ketens. Tegelijkertijd kennen telers op dit moment ook veel uitdagingen met stijgende energiekosten, wetgeving en de vraag hoe ze een zo gezond mogelijke oogst creëren. Het zijn allemaal factoren die een rol spelen.”



Niet alleen wintergroenten horen bij deze periode van het jaar, we zitten ook in de tijd van allerlei tradities. Worden daarin ook duurzame initiatieven ontplooid?

“We zien dit al terug in meerdere categorieën, zoals ontbijtproducten en chocolade. We hebben vorig jaar alle cacao die is verwerkt in al onze huismerkproducten omgezet naar Fairtradegecertificeerde cacao. Denk aan chocoladerepen en de stukjes chocolade die in broodbeleg is verwerkt. We zijn hierin heel ver gegaan. Het geldt ook voor producten waar zelfs maar een snufje cacao in is verwerkt. En als het om tradities gaat, dan geldt dit ook voor onze (Fairtrade) chocoladeletters, pepernoten, kerstkransjes en andere zoetigheden die bij de feestdagen horen, zoals Sinterklaas en kerst. We hebben samen met zo’n zestig leveranciers ruim twee jaar hard gewerkt om deze ambitie waar te maken en zijn heel trots dat ons dat gelukt is.

Een andere Nederlandse traditie is koffie en thee, want daar starten we onze dag toch vaak mee? Ook hier hebben we tradities behouden, maar wel stappen gezet binnen het assortiment om verder te verduurzamen. Alle koffie en thee die we onder ons huismerk verkopen is Fairtrade-gecertifieerd. Van het theezakje tot de koffiepads en koffiecups. We maken deze keuzes heel overwogen, zodat onze klanten steeds bewuster hun boodschappen kunnen doen. In het geval van koffie en thee hebben wij de keuze voor hen gemaakt door een duurzame variant standaard in ons huismerkassortiment op te nemen. Dit hebben we ook gedaan met onze eieren. We verkopen al jaren alleen nog maar vrije uitloopeieren van Plus.”



Zien jullie daadwerkelijk verschillen tussen producten met Fairtrade gecertificeerde cacao en zonder?

“Plus is al jaren koploper als het gaat om het grootste aanbod Fairtrade-producten in ons assortiment. Afgelopen jaar hebben we zelfs een recordbedrag van bijna 1,7 miljoen US dollar afgedragen aan Fairtrade-premie. We blijven ons hiervoor inzetten, omdat we hiermee echt impact maken voor boeren, zodat zij een betere prijs krijgen voor de producten die zij produceren. Boeren in ontwikkelingslanden hebben door het Fairtrade-programma meer zekerheid. Ze kunnen investeren in hun boerderij en hebben kans op een beter leven. We blijven de verkoop van Fairtrade-producten ook in de toekomst stimuleren.”



Plus streeft er keer op keer naar om de eigen doelstellingen te behalen en telkens te aan te scherpen, zonder daarbij de relatie met de teler en de wensen van de consumenten uit het oog te verliezen. Dat komt dus ook terug in productcategorieën als wintergroentes en de lekkernijen voor de feestdagen.

Bron: Levensmiddelenkrant