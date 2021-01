Plus wint award voor executie van promotionele afspraken

NAARDEN – De uitvoering van zijn promotionele afspraken heeft Plus een award van SmartSpotter opgeleverd. Rik Teran, manager prijs, promotie en space bij Plus noemt het ‘een mooie erkenning van het aangescherpte promotie beleid’.

SmartSpotter meet of promoties en activaties volgens afspraak op de winkelvloer op de juiste manier geplaatst worden en kijkt naar second placement én op het schap. Ook de beschikbaarheid en de communicatie van de aanbiedingen voor de klanten worden gewogen. Met een 8,3 als rapportcijfer is Plus van een vijfde plaats vorig jaar naar de koppositie gestegen. Het is het vierde jaar dat de award wordt uitgereikt.

“Juist in deze bijzondere tijd is het enorm belangrijk voor supermarkten om de executie op de winkelvloer goed te hebben ingericht. Plus kan trots zijn dat dit juist in dit jaar is gelukt”, aldus Tom Bekers, Marketing & Communications Manager SmartSpotter. Teran vult hem aan: “We hebben samen met leveranciers en ondernemers stappen gezet om de effectiviteit en executie van onze promoties nog verder te verhogen. Zo blijven we bij Plus als keten het optimale uit onze promoties en uit het schap halen.”

Bron: Levensmiddelenkrant