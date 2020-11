Poiesz doneert aan de Voedselbanken in het Noorden

SNEEK – De Voedselbank heeft het lastig in de tijden van het coronavirus en daarom kwam Poiesz Supermarkten samen met haar klanten en leveranciers in actie, met een bedrag van 81.739,77 euro als resultaat. De supermarktketen wil zo de Noordelingen die het niet zo breed hebben, voorzien van eten en drinken.

Door het coronavirus is het aantal klanten voor de Voedselbank sterk toegenomen én is de toevoer van levensmiddelen minder geworden. In mei van dit jaar hebben Poiesz klanten voor een totaal van 35.250 euro aan goederen ingezameld. Bovenop dit bedrag heeft Poiesz supermarkten voor 17.625 euro aan waardebonnen gedoneerd.

Na deze actie is Poiesz in de zomer een donatie-actie gestart: de klant profiteerde van voordeel en Poiesz doneerde van elk verkochte donatie-aanbieding 10 eurocent aan de Voedselbank. Ook het statiegeld kon via de gele knop op de emballage automaat gedoneerd worden. Uiteindelijk heeft dit alles een totaalbedrag opgebracht van 81.739,77 euro.

Bron: Levensmiddelenkrant