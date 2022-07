Poiesz doneert ruim € 50.000 aan Stichting Leergeld

SNEEK – Poiesz schenkt een bedrag van 50.653,15 euro aan Stichting Leergeld, dat het mogelijk maakt jongeren die het thuis niet breed hebben mee te laten doen aan sport- en spelactiviteiten. De cheque werd door commercieel manager van de noord-Nederlandse supermarktformule Richard Poiesz uitgereikt aan Jeannette van Nieuwkerk, voorzitter van Stichting Leergeld Groningen e.o.

De donatie-actie, waarbij klanten speciaal aangewezen producten met korting konden kopen en Poiesz per verkocht product 10 cent opzij legde en waarbij ook statiegeld kon worden gedoneerd, had als missie ‘jongeren uit het noorden mee laten doen, want nu meedoen is later meetellen’. Stichting Leergeld zet zich hier met vele vrijwilligers voor in, en ondersteunt jaarlijks meer dan 20.000 jongeren. Bijvoorbeeld door buitenschoolse activiteiten, muzieklessen, gymkleding of een fiets te betalen.

Bron: Levensmiddelenkrant