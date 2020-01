‘Populariteit onlinesupermarkt in drie jaar verdubbeld’

DEN BOSCH – Bijna 3 miljoen consumenten deden in 2019 boodschappen bij een online supermarkt. Dat is bijna een verdubbeling van de 1,6 miljoen die in 2016 werd gemeten. Dat meldt onderzoeksbureau Multiscope in de Smart Food Monitor. De instantie deed onderzoek bij 7.300 Nederlanders.

Het onderzoeksbureau verwacht een groei van deze groep, omdat 27 procent van de respondenten heeft aangegeven in de komende tijd online boodschappen te zullen doen. Het zijn vooral consumenten onder de 50 jaar die daar voor openstaan.

Groei

Onder de respondenten, die verspreid zijn over heel Nederland, wint Picnic aanzienlijk aan populariteit. Volgens directeur John Kivit is er een verband met de groei van het bedrijf naar meerdere bezorglocaties in Nederland, hoewel dat verband niet aantoonbaar is in het onderzoek. “Het moet er mee te maken hebben dat Picnic in meer steden bezorgt, hoewel Picnic drie jaar geleden ook al in de top 5 meest gebruikte onlinesupermarkten stond. Bekendheid van de formule speelt dus ook een rol.”

De groei van online gaat samen met een afname van interesse in fysieke verkoop, ziet Kivit. Hij vertelt daar meer over in de aankomende Levensmiddelenkrant.

Bron: Levensmiddelenkrant