Winnaars Gekozen Product van het Jaar 2020 worden tijdens Huishoudbeurs bekendgemaakt

AMSTERDAM - De nominaties voor Gekozen Product van het Jaar 2020 zijn bekend, maar hoe wordt het succes van die introducties bepaald? Katia van Eecke, managing director Benelux Gekozen Product van het Jaar, legt dat uit aan Levensmiddelenkrant.

Het succes van de producten hangt voor een zeer belangrijk deel af van de consument. In het keuzeproces van het Gekozen Product van het Jaar wordt de consument zowel in het onderzoek van The Nielsen Company meegenomen, als bij de gebruikstest door de consument in zijn of haar eigen omgeving.

Consument

Een representatief consumentenpanel beoordeelt de introducties op vier criteria; het innovatieve karakter, de aantrekkelijkheid, de aankoopintentie en de consumentenervaring. De leden van dat panel beargumenteren hun stem; zo geven ze aan hoe tevreden zij zijn met het product.

In Nederland geven meer dan 5.000 consumenten hun mening over de producten die ze gepresenteerd krijgen. Zij kiezen het Product van het Jaar in verschillende categorieën, bijvoorbeeld voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, persoonlijke verzorging, elektrische apparaten en doe-het-zelf. Het rode logo is het stempel van goedkeuring door de consument.

Welke introducties zich in 2020 Gekozen Product van het Jaar mogen noemen, zal 27 februari tijdens de Huishoudbeurs in de RAI blijken. The Nielsen Company en chief failure officer Paul Iske zetten dan voor ruim 150 brand marketeers van innovatieve bedrijven en retailers de verschillende producten uiteen en maken de winnaars bekend. Van Eecke benadrukt dat de bepalende factor voor winst de consument is.

“Dat is dan ook de reden dat Gekozen Product van het Jaar de consument laat bepalen welke merkproducten de prijs mee naar huis mogen nemen, vakjury’s zijn er al zo veel. Het meeste leren we van de consument die zijn product-ervaring met ons deelt, reacties vanuit de winkelvloer en natuurlijk uit data-analyse van onderzoek. We brengen al die ervaringen bij elkaar in de komende bijeenkomst en op de Huishoudbeurs in het Innovatie Paviljoen.”

Nieuw

Producten die in aanmerking komen voor de titel Gekozen Product van het Jaar 2020 moeten nieuw in het schap gekomen zijn in de periode vanaf januari 2018. Daarnaast moeten ze innovatief, nieuw of een nieuw karakter hebben, zoals door de consument wordt waargenomen op het gebied van functionaliteit, samenstelling, ontwerp, duurzaamheid of verpakking. Dit kunnen zowel nationale als internationale merken zijn, zolang het product maar niet de naam draagt van een winkelketen. Daarnaast worden alle producten ter beoordeling voorgelegd aan het onafhankelijke Comité van Experts.

Experts

Tijdens een bijeenkomst van het Comité van Experts is uitgebreid gediscussieerd over het innovatieve karakter van de mogelijk deelnemende producten aan de jaarlijkse productverkiezing. Het comité ziet erop toe of alle deelnemende producten voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Het woord innovatie speelt in het consumentenonderzoek een belangrijke rol. Zo telt innovatie voor 40 procent mee bij het bepalen van de winnende producten. Bij introductie van het product in de markt wordt steevast het woord ‘nieuw’ gebruikt. In de ogen van de consument staat dat gelijk aan ‘innovatie, hetgeen ook bedoeld is door de marketeer’.

Het betreft dan de mate van ‘nieuwigheid’ van het ingeschreven product in de ogen van de consument. Nieuw(ig)heid, nieuwtje of noviteit zijn eigenlijk betere vertalingen van ‘innovation’ uit het Frans, wat immers de brontaal is van de marketing contest Élu Produit de L’Année (Gekozen Product van het Jaar). Uit de validatietesten bij consumentenpanels in de verschillende landen blijkt dat de gekozen terminologie bij de consument correct is begrepen.

Inzet

Gekozen Product van het Jaar is een marketingtool die kan worden ingezet om nieuwe en vernieuwde producten in het zonnetje te zetten. De inzet is het dubbel en dwars waard, stelt Van Eecke. “Dit is het nummer 1-logo binnen alle productcategorieën dat zichtbaar is voor consumenten en andere belangrijke partijen. De verkoopeffectiviteit schiet gemiddeld met 25 procent omhoog en het aantal nieuwe kopers neemt met gemiddeld 260 procent toe.

Voor de consument betekent het rode logo dat het product bij consumenten in het hele land de voorkeur heeft, boven andere producten in die categorie. Het helpt consumenten kiezen uit de enorme hoeveelheid (nieuwe) producten, uit het brede assortiment van de supermarkt. Het wekt vertrouwen voor de klant in de winkel.”

Bron: Levensmiddelenkrant