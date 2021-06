Princes steunt strijd tegen plastic

ROTTERDAM – Princes maakt bekend Plastic Bank te steunen in hun missie om plastic te verwijderen uit kustgebieden en zo oceaanvervuiling te verminderen. Het visconservenmerk wil zorgen voor een duurzamer beheer van de oceanen.

Plastic Bank wil daarnaast de levens in kwetsbare kustgemeenschappen verbeteren. De organisatie bouwt ethische recycling-ecosystemen in kustgemeenschappen in landen als Haïti, Brazilië, Indonesië, de Filippijnen en Egypte. Het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en opnieuw verwerkt voor re-integratie in producten en verpakkingen, als onderdeel van een gesloten supply-chain. Lokale inzamelaars ruilen hun plastic afval in voor een vergoeding waarmee ze hun gezin in de basisbehoeften kunnen voorzien. Als partner van Plastic Bank zegt Princes bij te dragen aan de bestrijding van zowel de plasticvervuiling in de oceanen als de hoge armoedecijfers in ontwikkelingslanden.

Doel

Het doel van de samenwerking is om te voorkomen dat zo’n 170 ton oceaanplastic in zee belandt. Consumenten worden met een campagne aangespoord mee te helpen dit doel te bereiken: voor elke twee verkochte blikjes Princes wordt plastic gelijk aan een plastic fles voor eenmalig gebruik, ingezameld in kustgebieden.

Bron: Levensmiddelenkrant