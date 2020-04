Princesse Bier exclusief in een oranje jasje

Poesiat & Kater

Door de coronacrisis ontkomen we er niet aan: Koningsdag 2020 wordt Woningsdag 2020. De welbekende feesten zijn afgelast en de rommelmarkt slaan we een jaartje over. Thuis Koningsdag vieren doe je met een goedgevulde koelkast.

Om in thema te blijven heeft brouwerij Poesiat & Kater uit Amsterdam dit jaar hun Princesse Bier in een bijzonder oranje jasje gestoken.



Hollandse biertraditie

Princesse Bier is een speciaal type witbier met 50% tarwe, gefermenteerd met Duits Bavaria-gist en een saison gist. Het frisse Princesse Bier heeft een hoog koolzuurgehalte en is gekruid met sinaasappelschil en koriander. Princesse Bier komt voort uit de 18de-eeuwse Hollandse biertraditie, naar aanleiding van het huwelijk van prins Willem IV met een Engelse prinses. Het was een lentebier dat tot ver in de 19de eeuw veel werd geëxporteerd, en een specialiteit van de Van Vollenhoven brouwerij.

In 1885 bestond 40% van de totale bierproductie uit Princesse Bier. In 1900 stopte de Van Vollenhoven Brouwerij echter definitief met de productie van het Princesse Bier, doordat pils won aan populariteit. Bijna 120 jaar later brengt Brouwerij Poesiat & Kater het legendarische Van Vollenhoven Princesse Bier weer terug op de markt.



Bron: Levensmiddelenkrant