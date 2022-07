Prognose supermarktomzet gaat over pieken en dalen

IRI:‘Coronamaatregelen en hoge inflatie hebben negatieve impact op de omzet’

ZALTBOMMEL - Geen recordomzetten dit jaar in het supermarktkanaal. Dat is de verwachting van IRI. Dit jaar zal worden afgesloten met een kleine daling, voor volgend jaar voorspelt het onderzoeksbureau een stijging en het jaar daarop weer een daling. “In de voorspelling voor de komende jaren zijn we uitgegaan van een scenario waarbij er geen beperkende coronamaatregelen meer van toepassing zijn”, licht business consultant Rini Emonds toe.

Coronamaatregelen, inflatie, schaarste van grondstoffen en het verbod op tabaksverkoop vanaf 2024. Het zijn allemaal ontwikkelingen die van invloed zijn op de supermarktomzet. De recordomzetten van de afgelopen twee jaar maken plaats voor veel schommelingen. Dat blijkt uit de prognose van IRI.



Daling

Allereerst dit jaar. De verwachting is dat er meer mensen naar het buitenland op vakantie gaan, maar toch zullen de omzetten hoger uitvallen dan vorig jaar. “Dit in verband met de slechte zomer vorig jaar. Na de zomer verwachten we dat de volumes verder zullen dalen, maar met gelijkblijvende omzetten door de gestegen prijzen. In december zal de omzet dalen ten opzichte van vorig jaar, aangezien we in 2021 in december te maken hadden met een volledige lockdown”, reageert Emonds. Alles bij elkaar komt IRI voor dit jaar uit op een lichte daling van ongeveer 0,5 procent.

Volumes onder druk

Volgend jaar daarentegen zal een stuk positiever verlopen. Dan wordt een omzetplus van 2 procent geschat ten opzichte van 2022. Al zal dat in de eerste helft van 2023 nog niet merkbaar zijn. “Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat we begin 2022 nog te maken hadden met coronamaatregelen. Daarnaast houdt de een hoge inflatie in verband met de schaarste in grondstoffen - onder andere door de oorlog in Oekraïne - de huidige negatieve druk op de omzet in stand”, legt Emonds uit. De tweede helft van 2023 ziet er rooskleuriger uit. De groei zal dan weer aantrekken, aldus IRI. De verschuiving van offline naar online gaat verder, al zal het nog minimaal zijn. Dat heeft te maken met het wegvallen van de online verkopen van tabak in dat jaar. Ook de volumes in traditionele supermarkten zullen onder druk staan door spelers in maaltijdboxen en partijen als Picnic. De thuisbezorging van horecamaaltijden zal eveneens van invloed zijn op de volumes.

Dip

Een nooit eerder vertoonde dip, zo omschrijft IRI de supermarktomzet in 2024. Tabak mag in dat jaar niet langer worden verkocht binnen supermarkten en die categorie is nu nog goed voor ongeveer 2,5 miljard euro. De exacte datum waarop het verkoopverbod ingaat is nog niet bekend, maar IRI gaat uit van een omzetdaling van ruim 5 procent over dat hele jaar. Volgens IRI wordt dit slechts deels gecompenseerd met groei door de toenemende bevolking en prijsstijgingen, waardoor IRI voor 2024 een nooit eerder voorgekomen daling van ongeveer 2,5 procent voorspelt voor de totale supermarktbranche.

Bron: Levensmiddelenkrant