ProVeg: ‘Vier op vijf Nederlanders wil meer plantaardig aanbod’

UTRECHT – Onderzoek van Kieskompas in opdracht van ProVeg wijst uit dat klanten willen dat de voedingssector helpt met vlees te minderen. Vier op de vijf Nederlanders willen dat restaurants en supermarkten méér plantaardig eten gaan aanbieden. Verder gaat ruim de helft van de ondervraagden er akkoord mee als winkels vlees duurder maken.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Amsterdam in samenwerking met KiesKompas en in opdracht van ProVeg Nederland.

Plantaardig voedsel

Volgens Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland, staan klanten meer open voor verandering dan voedselbedrijven vaak denken: “Er zijn veel dingen die bedrijven kunnen doen om mensen te stimuleren om minder vlees te eten. We merken echter dat ondernemers zich afvragen of hun klanten dat wel willen. Het onderzoek laat zien dat een meerderheid van de Nederlanders juist vindt dat supermarkten en restaurants een verantwoordelijkheid hebben om meer plantaardig voedsel te stimuleren.”

Cijfers

Twee op de drie ondervraagden vond dat voedselproducenten, supermarkten en horeca een taak hebben in het verminderen van de vleesconsumptie. Slechts 4 procent vindt dat alle verantwoordelijkheid bij de consument ligt. Verder legde het onderzoek een aantal concrete stappen aan het panel voor, die horecabedrijven en supermarkten kunnen nemen, en vroeg of ze het daar mee eens zouden zijn. Zo is 80 procent van de Nederlanders een voorstander van een groter plantaardig aanbod. 61 procent is ook akkoord met het verkleinen van het dierlijke aanbod.

Prijsbeleid

Een sturend prijsbeleid wordt door een meerderheid van de Nederlanders gesteund: 58 procent steunt het verhogen van de prijs voor dierlijke producten of gerechten. Het verlagen van de prijs van plantaardige producten of gerechten is echter nog populairder met 75 procent. De laagste cijfers zijn gegeven voor het standaardiseren van de vegetarische optie bij evenementen (47 procent), waarbij vlees alleen op voorafgaand verzoek wordt geserveerd. Vooral mannen zijn niet vaak voorstander van dit idee (38 procent). Onder vrouwen, jongeren, hoger opgeleiden en in steden is wel een meerderheid voorstander van het plan.

Vrindts noemt het opvallend dat juist deze maatregel weinig steun krijgt: “Omdat we zien dat dit in de praktijk wel succesvol wordt toegepast bij verschillende Nederlandse universiteiten en instellingen. Wellicht niet toevallig zijn dit vooral stedelijke locaties waar jongeren en hoger opgeleiden komen.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops