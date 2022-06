Quorn brengt hardlopers uit in vegan-variant

AMSTERDAM – Quorn heeft twee nieuwe producten toegevoegd aan het assortiment, waarmee ze bijdragen aan de uitbreiding van het aantal plantaardige producten. Vegan fijngehakt en vegan reepjes behoren nu ook tot het portfolio van het bedrijf.

Voor de vegan producten is mycoproteïne gebruikt als basis. Dat is een plantaardige eiwitbron die afkomstig is van een schimmel die in de bodem groeit, een micro-organisme, dat door celdeling zelf kan groeien. Deze schimmel wordt door middel van fermentatie omgezet in een soort deeg en dat vormt het hoofdingrediënt van alle Quorn-producten.

Toevoeging

De nieuwe producten, vegan fijngehakt en vegan reepjes, zijn volgens Quorn een ideale toevoeging bij veelzijdige vegan gerechten als curry, wok, chili sin carne en pasta bolognese. De reepjes zijn als beste getest in Nederland, in vergelijking met private label, de Vegetarische Slager Kipstuckjes en Quorn vegetarische stukjes. “Niet alleen de receptuur, maar ook het uiterlijk van beide producten is vernieuwd. De nieuwe verpakkingen zijn gemaakt van karton met een plastic film. Daardoor zijn ze makkelijk te scheiden en weg te gooien in de juiste afvalbak. De verpakkingen hebben een modernere uitstraling gekregen maar behouden de bekende oranje kleur van Quorn”, laat het bedrijf weten.

De Vegan Reepjes en het Vegan Fijngehakt zijn vanaf deze week in het vleesvervangerschap te vinden bij Albert Heijn, Hoogvliet en Vomar. Quorn Vegan Fijngehakt ligt daarnaast bij DekaMarkt in het schap en is vanaf week 37 ook bij Jumbo verkrijgbaar.

Bron: Levensmiddelenkrant