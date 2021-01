Recordgroei detailhandel in 2020 door foodsector

DEN HAAG – De detailhandel heeft 5,9 procent meer omgezet in 2020 ten opzichte van 2019, meldt het CBS. Dat is de op een na hoogste groei van deze eeuw. De foodsector zette 6,9 procent meer om, terwijl de omzet van de non-foodsector nagenoeg hetzelfde bleef.

Door de strenge lockdown maatregelen die halverwege december werden afgekondigd, werd er in de maand december in de detailhandel 3,1 procent minder omgezet dan in december 2019. Dat deze daling niet lager uitviel, was geheel te wijten aan de omzetgroei van 9,3 procent van de foodwinkels. De online omzet steeg maar liefst met 58,3 procent in december ten opzichte van een jaar eerder.

Over heel 2020 groeide de omzet van de foodsector zelfs met 6,9 procent, de hoogste omzetgroei van deze eeuw. Supermarkten draaiden 7,1 procent meer omzet, speciaalzaken 5,7 procent. Online werd binnen de detailhandel 43,5 procent meer omgezet in 2020, de hoogste groei sinds het CBS in 2014 begon met het publiceren van de onlineverkopen. Webwinkels groeiden met 35,8 procent. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) realiseerden een groei van 54,6 procent.

