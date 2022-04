Rectificatie: Tabaksverkoop bij Dirk van den Broek

NIEUWVEEN - Levensmiddelenkrant heeft in de editie van week 15 een artikel geschreven over de online verkoop van tabak bij Dekamarkt. In dat artikel staat dat Dirk van den Broek, dat samen met Dekamarkt onder Detailresult valt, wél online tabak verkoopt. Dit is niet het geval.