Remia neemt onderdeel Belgische Wouters over

DEN DOLDER – Remia neemt de oliën- en vettenactiviteiten van Wouters uit het Belgische Lokeren over. Volgens de sauzenfabrikant past de overname perfect in hun strategie om de komende jaren zowel autonoom als door overnames te groeien.

Voor Remia betekent de overname een belangrijke uitbreiding op de Belgische en Franse foodservicemarkt en de markt van cafetaria en frituren. De productie van de oliën en vetten zal in de komende maanden geleidelijk overgaan naar de fabriek van Remia in Den Dolder. Karel de Rooij, algemeen directeur van Remia, zegt over de stap: “Wouters heeft een sterke positie in de Belgische foodservicemarkt, waar Remia zelf nu nog een beperkte rol speelt. Met deze stap geven we een mooie impuls aan onze positie in de Benelux.” Het Belgische bedrijf is onderdeel van de Zeelandia Groep, en blijft zich in de toekomst voornamelijk richten op de productie en verkoop van de bakkerijgrondstoffen.

Familiebedrijf

Wouters is een Belgisch familiebedrijf, dat al bijna honderd jaar actief is in bakkerijgrondstoffen, oliën en frituurvetten. De producent verkoopt deze producten voornamelijk in het foodservicekanaal en aan de voedingsindustrie. De producten zijn in de markt bekend onder verschillende merknamen zoals Fribel, Bofri en Palmax. De omzet van de oliën- en vettenactiviteit bedroeg in 2020 circa 20 miljoen euro.

