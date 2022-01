‘Retail kan nog veel leren van Zweedse efficiëntie’

StrongPoint maakt e-commerce voor de foodretail winstgevender

NIEUWVEEN - Krijg je niet voldoende orders gepickt op een dag? Of wil je het voor consumenten eenvoudiger maken om hun bestelde boodschappen op te halen? StrongPoint heeft zich in oktober gevestigd in Nederland om de retailbranche kennis te laten maken met haar e-commerce fulfilmentoplossingen; van click & collect-lockers tot totaaloplossingen voor orderpicking.

Bijna alle grote retailers in Nederland kunnen tegenwoordig de boodschappen bij de consument thuisbrengen. Supermarktondernemers beseffen dat ook en proberen op hun eigen manier hieraan mee te doen, ondanks de forse investeringen. Toch is het een ander vak dan een fysieke winkel draaiende houden. Bart Penris, directeur business development e-commerce Benelux bij StrongPoint, vertelt dat de vraag vanuit consumenten naar e-commerce fulfilmentoplossingen ook stijgt. “Ze willen tenslotte de beste retailervaring, of ze nou een bezoek brengen aan de supermarkt, hun boodschappen via een bezorger krijgen of bij een pick-uppoint ophalen. In de winkel kun je veel beter op de experience inspelen dan bij bezorging. Het gaat echt om de laatste kilometers die kostenefficiënt kunnen worden ingevuld, zonder dat het ten koste gaat van de vriendelijkheid, tijd voor de consument en het moment van de boodschappen bezorgen. De click & collect-lockers en de snelheid van orderpicken spelen in op de wensen van de klant, ondanks de opkomst van flitsbezorgers. Consumenten kennen de beleving vanuit de winkel en dat is een voordeel ten opzichte van nieuwe partijen.”

Efficiënt orderpicken

Penris noemt ICA uit Zweden, waar StrongPoint vandaan komt, als voorbeeld. ICA is daar de grootste retailer met een marktaandeel van 50 procent. Het is een van de formules waar StrongPoint al meer dan 20 jaar mee samenwerkt aan de ontwikkeling van ‘s werelds meest efficiënte systemen voor het maximaliseren van potentieel en winstgevendheid, waaronder de instorepickingsoftware en click & collect-lockers. “Als we kijken naar instore picking, dan hebben we het over bestellingen die via de webshop worden gedaan en uit de winkelvoorraad worden gehaald. We werken daarbij met een scanner die ervoor zorgt dat de medewerker precies weet waar de artikelen staan en wat de snelste route is om alle boodschappen te verzamelen. De orders worden gepickt met een speciaal ontworpen trolley en de scanner zit om de arm of vinger. Daardoor hebben medewerkers altijd twee handen vrij om te werken. De trolley is zo ingericht dat je makkelijk het artikel scant en in de tas stopt. Uniek is dat het nu ook mogelijk is om bepaalde producten als bananen en tomaten op gewicht te kopen. Op de trolley zit namelijk een weegschaal. Voor conveniencewinkels zijn we nog aan het kijken of we een kleine variant kunnen ontwikkelen”, aldus Penris. Medewerkers kunnen met de trolley en scanner gemiddeld 240 items picken per uur. De benchmark binnen de branche ligt gemiddeld op 65 tot 90 items per uur bij instore orderpicking binnen alle productgroepen.

99,99 procent correct

De orderpickers die door StrongPoint in enkele minuten worden opgeleid, hebben ieder een eigen taak en categorie. Het is volgens Penris na de korte uitleg een kwestie van ‘kilometers maken’ om het schap te leren kennen. “Met de electronic shelf labels for pick by light kun je op de device een product aanklikken en in het schap gaat dan een lampje branden bij het juiste product. Daarmee voorkom je dat het verkeerde artikel wordt gepakt. De correctheid van de orders is 99,99 procent, doordat we in het hele proces alle barcodes scannen.” Na het picken komt het moment dat de boodschappen aan de klant geleverd worden. “Dit kan bij het reguliere en al bestaande pick-uppoint, maar ook met de click & collect-lockers van StrongPoint om het proces hyperefficiënt te maken en minder afhankelijk te zijn van de inzet van winkelmedewerkers en openingstijden van de winkel.” Deze lockers zijn voorzien van drie verschillende ‘temperatuurklassen’, zodat de kruidenierswaren, gekoelde spullen en vriesversartikelen goed bewaard blijven. De ICA-vestiging uit het voorbeeld van Penris is een franchiselocatie die inmiddels 20 procent van de omzet uit online orders haalt. Penris: “Dit werkt veel efficiënter dan wanneer er bij de achterdeur van de winkel wordt aangebeld door een consument en een vakkenvuller uit het winkelproces wordt getrokken om de boodschappen te overhandigen. Dat is hoe het nu vaak in Nederland gaat; daar liggen nog veel kansen voor verbetering.”

Voorraad

Een terugkerende uitdaging bij orderpicking in de winkel is het op peil houden van de voorraad. “Gelukkig worden veel orders de dag van tevoren geplaatst, waardoor ondernemers er bij het voorraadmanagement rekening mee kunnen houden. Daar past het concept naadloos in. We ervaren het ook niet als een groot probleem. We lopen consumenten niet in de weg, doordat een groot deel van de orders al vroeg in de ochtend wordt gepickt. Een voordeel van op tijd orders binnenkrijgen.” Hoe eerder de order is geplaatst, hoe beter, sneller en groener kan worden gepickt of bezorgd, aldus Penris. Hij legt uit dat retailers vandaag de dag te maken hebben met vijf tijdvakken waarin de consument de boodschappen in huis wil hebben: in the moment (binnen 15 minuten), convenience (binnen 30 minuten), grocery fill in (binnen 1 uur), grocery stock up (binnen 2 uur tot 2 dagen) en special items and events (volgende week). “De tijdvakken geven inzicht in de behoeften van de consument. Nu zin in chips? Dan bestel je bij een flitsbezorger. Maar ben je melk voor de pannenkoeken vergeten, dan gaat het meer om convenience. De boodschappen voor vanavond wil je graag binnen een uur in huis hebben en de weekboodschappen plan je voor morgen of overmorgen. De speciale momenten kun je ver van tevoren al doorgeven, natuurlijk”, vertelt Penris.

Citroen

Na het hele proces van orderpicken kunnen consumenten hun boodschappen bij een pick-uppoint bij de winkel ophalen of, waar StrongPoint Nederland mee wil veroveren, uit de click & collect-locker halen. Deze staan vaak buiten de winkel opgesteld, zodat de vierkante meters binnen niet verloren gaan. “De klant wil snelheid, dus niet parkeren en de winkel in. Met de lockers kun je de auto dichtbij zetten, de kinderen erin laten zitten en binnen een minuut je boodschappen in de kofferbak laden”, beschrijft Penris. Middels een scherm en ophaalcode kunnen consumenten de juiste lockers openen, die groot genoeg zijn voor weekboodschappen. De deuren sluiten vanzelf, vanwege de temperatuurzones. Hoewel de lockers buiten worden neergezet, moeten retailers daar wel ruimte voor maken. De vraag is hoe StrongPoint dat verkoopt aan haar klanten. “Ze worden dicht bij de winkel gezet, zodat de medewerkers die de lockers vullen niet ver hoeven te lopen. Gelukkig zijn er vaak voldoende parkeerplaatsen bij supermarkten. Ja, het kost parkeerplaatsen. Maar die zijn anders ook bezet als de consument de winkel in moet. Dit gaat een stuk sneller”, verklaart Penris. “Het succes van pick-uppoints valt of staat met de juiste combinatie van software en hardware. We persen alle druppels uit de citroen om continu efficiëntie toe te voegen. Die lessen heeft StrongPoint geleerd in Zweden, waar retailers de meest efficiënte processen moeten hebben door de hoge personeelskosten aldaar. De Nederlandse retailbranche is daar nog niet door geobsedeerd.”

Marktleider

Het sinds oktober in Nederland gevestigde bedrijf is tot nu toe vooral bezig geweest met marketingactiviteiten om brand awareness te creëren. “Dat doen we via vakmedia, maar ook op social media en door het benaderen van retailers. Orderpicking wordt enthousiast ontvangen en voor de lockers is absoluut interesse. Al zie ik bij dat laatste nog twijfel, omdat veel retailers volledig hebben ingezet op thuisbezorging. Ze vragen zich af hoe ze dat efficiënt kunnen inrichten, naast dat ze klanten naar de winkel laten komen om boodschappen op te halen”, zegt Penris. In Scandinavië zagen ze dat als er één schaap over de dam is, de rest volgt. Toch moet de first mover , zoals Penris dat noemt, nog komen. “Ik ben er heilig van overtuigd dat het gaat gebeuren. Net als in andere landen willen we de go to -partner worden voor e-commerce oplossingen. Retailers moeten aan StrongPoint denken als het gaat om instore orderpicken en last mile -oplossingen voor e-fulfilment. We willen daar marktleider in worden.”

Bron: Levensmiddelenkrant

