‘Rewe Group nummer twee retailer levensmiddelen’

KEULEN – Dankzij de overname van Lekkerland in mei is Rewe Group de nummer twee in de lijst levensmiddelenretailers in Europa. Dat schrijft het Duitse Lebensmittel Zeitung. Het vakblad deed een schatting met zelf verworven cijfers, waarmee het jaarlijks een lijst samenstelt.