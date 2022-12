Rewe opent eerste Pick&Go-winkel: langs de kassa niet nodig

MÜNCHEN – Rewe was al een tijd bezig met twee hybride testwinkels in Keulen en Berlijn, maar nu is het moment aangebroken dat de Duitse supermarktketen een volgende stap zet. Midden in het centrum van München is een eerste Pick&Go-winkel geopend, die volledig autonoom is. Oftewel: klanten kunnen winkelen zonder langs de kassa te moeten om af te rekenen.