‘Juist nu bewijst foodiebox zijn succes’

KOOG AAN DE ZAAN - “Redacteuren en social influcencers thuis bereiken, dat is de beste een-op-eencommunicatie die je kunt bedenken”, zegt Robert Kroon, managing director van het food & drinks PR-bureau Kroon op het Werk. “Wij zijn de driving engine achter de Foodybox.”

Het concept van de Foodybox bestaat nu meer dan 7 jaar en dat stelt de founder van de Foodybox Robert Kroon in staat om de huidige resultaten te vergelijken. “Die zijn boven verwachting”, aldus Kroon. “Ons voordeel is dat we journalisten en vloggers op hun thuisadres bereiken. Het resultaat is dat 99,9 procent van deze mensen ook daadwerkelijk iets doet met de inhoud. De box bereikt mensen echt en dat merken we aan de reacties. Grote titels melden zich nu zelfs uit eigen beweging aan, zoals recent De Telegraaf, de Volkskrant en Het Parool.”

De coronacrisis heeft gezorgd voor een omslag in behoefte en oriëntatie- en eetgedrag, merkt Kroon. “Iedereen heeft meer tijd om stil te staan bij wat we nu eigenlijk eten. Er is meer bewustwording. Onze persoonlijke aanpak past daar bij. Mediaprofessionals thuis bereiken en het verhaal vertellen heeft zo veel meer effect dan de klassieke massacommunicatie.”



Asperges

Als voorbeeld noemt Kroon de Aspergebox die Kroon op het Werk onlangs verzond naar 200 journalisten. Er dreigde een overschot van de gezonde groente door het wegvallen van veel horeca. De ‘Help de telers’-boodschap sloeg meteen aan bij journalisten, met onder andere een groot verhaal in de Telegraaf als resultaat.

“Er liggen kansen voor de levensmiddelenbranche om consumenten uit te dagen eens anders te gaan koken nu de tijd en behoefte er zijn om goed te eten in plaats van snackification en het kopen van goedkoop rommeleten. Mensen hebben de tijd om na te denken wat ze nu eigenlijk eten en drinken en nemen die tijd ook. Onze Lentebox ging 8 april de deur uit en de reacties zijn zeer positief. Dat verwacht ik ook voor de Zomerbox in juni, want de situatie lijkt voorlopig niet te veranderen. Mensen willen nu eenmaal gezond leven.”



