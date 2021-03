Royal Smilde neemt The Tapas Factory over

HEERENVEEN - Royal Smilde heeft The Tapas Factory overgenomen. Met deze productielocatie zorgt het bedrijf voor een stevigere positie binnen het borrelsegment met hartige (deeg)snacks.

Onder de vlag van Royal Smilde zal The Tapas Factory zelfstandig en onder eigen label blijven opereren. Na de overname wordt Marc Larive, samen met Vinay Dharampal van Royal Smilde, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en strategie van het bedrijf. The Tapas Factory gaat zich bezighouden met het ontwikkelen, produceren en verkopen van de lekkerste hartige (deeg)borrelsnacks voor het retail en foodservice kanaal, en zal deze op de markt brengen onder de noemer Party Bites.

Hiermee wil het bedrijf een leidende rol nemen in de verdere ontwikkeling en groei van de borrelcategorie. Party Bites heeft producten zoals empanadas, quiches, swirls, saucijzenbroodjes en kaasbroodjes tot egg bites en mini pizza cones. De komende tijd zal het assortiment verder worden uitgebreid.

Nieuwe productielocatie

Royal Smilde investeert daarnaast in een nieuwe gecertificeerde borrelhapjesfabriek. Zo hoopt het bedrijf de internationale groeiambities van Party Bites te realiseren. Ronald Prince, directievoorzitter van Koninklijke Smilde: “De overname van The Tapas Factory past volledig bij onze groeiambities. De borrelcategorie is een grote markt en sterk groeiend. Door de overname versnellen we de groei in deze categorie en kunnen we onze klanten nog beter bedienen met een totaalaanbod. Dit doen we door onze portfolio naast empanadas ook met andere nieuwe borrel-hapjes uit te bouwen.”

Bron: Levensmiddelenkrant