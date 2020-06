Royal Smilde optimistisch over toekomst

HEERENVEEN - Koninklijke Smilde heeft haar boekjaar 2019 afgesloten met een netto omzet van € 234,6 miljoen; nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. Het familieconcern zegt wel dat ook Koninklijke Smilde niet ongeschonden door de crisis zal komen.

Bij Royal Smilde Bakery is de volumegroei doorgezet, met name door de verkoop van zoete en hartige snacks in het retailkanaal en door de bakmixen van HomeMade. De export loopt bij deze businessunit daarentegen achter door de warme zomer in 2019 en een gewijzigde productmix. Royal Smilde Foods noteert een licht lagere omzet in 2019. Vanwege buitenlandse uitdagingen, als importbeperkingen in Afrika en structurele innovaties die langer duren. Daartegenover staat de forse groei van Royal Smilde Natura, dankzij steeds meer leveringen aan aanzienlijke klanten en strategische samenwerking met marktpartijen.



Vertrouwen

De producent zegt niet ongeschonden door de coronacrisis te komen, gezien zijn belangen in foodservice. Hier is de impact op resultaten aanzienlijk. “Belangrijk is te constateren dat de continuïteit van Royal Smilde op geen enkele wijze in gevaar is. Er is veel vertrouwen in de toekomst en investeringen in groei worden volledig doorgezet”, benadrukt Royal Smilde.



Hoofdkantoor

Vorige zomer opende het nieuwe hoofdkantoor in Heerenveen en het familieconcern belooft voorlopig geen stap terug te doen. “Er blijft onverminderd geïnvesteerd worden in de toekomst”, zegt Royal Smilde. Zo staat de verbouwing van een fabriek met kantoor bij Royal Smilde Bakery in Edam op de planning.



Bron: Levensmiddelenkrant