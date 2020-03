Royal Swinkels merk 8.6 nu in eigen fles

Eerste glazen fles voor 8.6 en hernieuwde internationale positionering

LIESHOUT/SCHIEDAM – O-I, ‘s werelds grootste producent van glasverpakkingen, heeft een eigen model 33cl-fles voor het merk 8.6 ontwikkeld. Familiebrouwer Swinkels Family Brewers wil met deze nieuwe glazen verpakking het merk 8.6 internationaal herpositioneren.

“De meeste consumenten kennen het merk 8.6 van de blikverpakking”, legt Coen Dekker, strategic marketingmanager 8.6 bij Swinkels Family Brewers uit. “We merken dat veel consumenten nog heel ‘pack format’-gedreven zijn, wat betekent dat ze kiezen voor of een blik of een glazen fles. Doordat ons krachtige, amberkleurige bier vanaf half maart 2020 tevens in een glazen fles beschikbaar komt, zal het ook een breder publiek aanspreken. Ons merk 8.6 zal overigens niet bij de speciaalbieren op de schappen staan, maar eerder bij de trendy bieren.”

Design

“Qua flesdesign zijn we bijzonder blij met wat we samen voor elkaar hebben gekregen”, zegt Coen Dekker. “Het initiële ontwerp kwam van designer Sven van Westreenen en het bedrijf Ayano heeft voor ons de bedrukking ontwikkeld. Vervolgens hebben we onze partner O-I gebrieft omtrent de gewenste hoogte, diameter en gewicht en zij hebben het ontwerp industrieel verfijnd, zodat de flessen op de vernieuwde afvullijnen zouden passen, maar ook voldoen aan de criteria die wij hanteren op het gebied van duurzaamheid. Het is een prachtige, stoere fles geworden, die het wat ruwer imago van ons 8.6-bier mooi weergeeft.”

Dekker vervolg: “De glazen fles ademt de nieuwe branding uit. Van de prachtige bedrukking, over de embossing op de achterzijde, tot de wolf op de kroonkurk. Het lijkt wel of ze getatoeëerd aankomen bij de afvullijnen.”

Transparant

“Royal Swinkels Family Brewers en O-I werken reeds jaren samen. Dit project toont wederom aan hoe transparant en kwalitatief de samenwerking is tussen beide bedrijven”, zegt Matthias Warneke, sales director voor O-I in Duitsland en Nederland.

De 8.6 33cl-flessen worden geproduceerd bij O-I in Leerdam, één van de modernste bierflessenfabrieken van O-I ter wereld, en afgevuld bij de brouwerij in Lieshout, in één van de brouwerijen van Swinkels Family Brewers. Vanaf halverwege maart 2020 komen de eerste flessen op de markt.

Bron: Levensmiddelenkrant