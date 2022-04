AH, Deliveroo en Thuisbezorgd.nl slaan handen ineen

ZAANDAM – De bezorgmogelijkheden van de Zaanse formule worden verder uitgebreid door de handen ineen te slaan met bezorgservices Deliveroo en Thuisbezorgd.nl. Vanaf volgende week kunnen consumenten in Amsterdam van de service gebruikmaken.

Het assortiment voor bezorging bestaat uit meer dan 1.200 producten, waaronder biologische en producten met een hoge Nutri-score. De boodschappen worden door winkelmedewerkers verzameld en door een bezorger van Deliveroo of Thuisbezorgd.nl bij de klant geleverd. De samenwerking gaat volgende week van start in Amsterdam bij twee winkels.

Beter eten

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn legt uit de formule beter eten voor iedereen op elk moment bereikbaar wilt maken. “Dat doen we al met onze winkels en bezorgservice via ah.nl. Samen met Deliveroo en Thuisbezorgd.nl breiden we de bezorgmogelijkheden uit zodat we de boodschappen ook binnen ongeveer dertig minuten op de fiets bij je kunnen thuisbezorgen”, aldus de ceo. Volgens Gijs Weterings, country director van Thuisbezorgd.nl, streeft de bezorgservice er naar om klanten meer keuze, gemak en de beste service te bieden. Al enkele jaren werkt Thuisbezorgd.nl samen met AH, onder meer door het aanbieden van diverse producten van AH to go.

Deliveroo Hop

Vorig jaar introduceerde Deliveroo een nieuw snelbezorgconcept gemaand ‘Hop’. Met de Britse ‘online groecy store’ kunnen klanten binnen 10 minuten hun boodschappen verwachten. Joep Hutschemakers, general manager van Deliveroo Benelux zegt de kennis van Hop in Nederland toe te kunnen passen: “Met deze samenwerking brengen we de ervaring die we met Deliveroo Hop in verschillende markten hebben opgedaan in Nederland in de praktijk.”

Bron: Levensmiddelenkrant